Putin ha firmato una legge che gli consente di restare al potere fino al 2036 (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto:Alexey Nikolsky/ Getty Images)Vladimir Putin potrà restare al potere fino al 2036. Lunedì 5 aprile il presidente della Federazione russa ha firmato la legge che di fatto gli garantisce di ricandidarsi quanto vuole, tramite un emendamento costituzionale. Putin, 68 anni, è a capo della Russia da ormai vent’anni, da quando ha assunto la presidenza nel 2000. Dalle dimissioni di Nikolaevic Elc’in nel 2000, è stato presidente quasi ininterrottamente. Soltanto tra il 2008 e il 2012 ha dovuto fare un passo indietro in favore del suo fidato collaboratore Dmitri Medvedev, servendo però il paese come primo ministro. La Costituzione russa vietava di potersi candidare alla presidenza per più di due mandati consecutivi, fino a ieri. Con la ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto:Alexey Nikolsky/ Getty Images)Vladimirpotràalal. Lunedì 5 aprile il presidente della Federazione russa halache di fatto gli garantisce di ricandidarsi quanto vuole, tramite un emendamento costituzionale., 68 anni, è a capo della Russia da ormai vent’anni, da quando ha assunto la presidenza nel 2000. Dalle dimissioni di Nikolaevic Elc’in nel 2000, è stato presidente quasi ininterrottamente. Soltanto tra il 2008 e il 2012 ha dovuto fare un passo indietro in favore del suo fidato collaboratore Dmitri Medvedev, servendo però il paese come primo ministro. La Costituzione russa vietava di potersi candidare alla presidenza per più di due mandati consecutivi,a ieri. Con la ...

