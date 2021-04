Putin firma nuovo disegno legge | potrà correre per altri mandati

Advertising

HuffPostItalia : Vladimir Putin firma la legge che gli consente di restare al potere fino al 2036 - TgLa7 : #Putin firma legge che gli permette la carica fino al 2036 - fanpage : Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato l’emendamento costituzionale che gli consentirà di restare al poter… - patrizio1949 : RT @Satiraptus: #Putin firma la legge che gli consente di restare al potere fino al 2036. Non resta che confidare negli auguri di #Salvini.… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Putin firma la legge che gli consentirà di rimanere presidente fino al 2036 -

Ultime Notizie dalla rete : Putin firma

Il presidente russo Vladimir: con la nuova legge potrebbe candidarsi e restare in carica fino al 2036 - Reuters . Il presidente russo Vladimirha firmato ieri la legge che gli permette di candidarsi altre due volte alla presidenza e dunque rimanere potenzialmente al potere fino al 2036. La legge, modificata con il referendum ...Sembra che Vladimirnon gradisca di sentirsi appiccicare addosso la qualifica adulatoria di Zar. Il richiamo alla ... Eppure, oggi che la suaè stata apposta sotto il testo di una legge che ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un nuovo disegno legge che consentirà di correre per altri due mandati. Putin è al momento a metà del suo secondo mandato e del suo quarto in totale. La ...Ma il Cremlino tace e, anzi, il presidente russo Putin ha firmato la legge di riforma della Costituzione, che gli permetterebbe di restare al potere fino al 2036. Come sta Navalny? La portavoce di ...