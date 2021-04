PSG, Navas: «Fantastico il rigore parato a Messi. Neuer? Non sarà sfida personale» (Di martedì 6 aprile 2021) Keylor Navas ha parlato in vista del match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG Keylor Navas, portiere del PSG, ha rilasciato un’intervista a France Football dove ha parlato in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. sfida CON Neuer – «È un grande portiere. Ma non è una sfida personale. Non giocheremo una partita di tennis, non saremo faccia a faccia, l’uno contro l’altro. Contro il Bayern non potremo permetterci errori. Per vincere non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo essere sempre vigili. Certo, siamo umani, quindi a volte possiamo sentirci sopraffatti». rigore Messi – «È stato Fantastico perché non è una cosa che succede tutti i giorni. Quando ne hai l’opportunità, devi essere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Keylorha parlato in vista del match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG Keylor, portiere del PSG, ha rilasciato un’intervista a France Football dove ha parlato in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco.CON– «È un grande portiere. Ma non è una. Non giocheremo una partita di tennis, non saremo faccia a faccia, l’uno contro l’altro. Contro il Bayern non potremo permetterci errori. Per vincere non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo essere sempre vigili. Certo, siamo umani, quindi a volte possiamo sentirci sopraffatti».– «È statoperché non è una cosa che succede tutti i giorni. Quando ne hai l’opportunità, devi essere ...

