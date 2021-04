Psg, i convocati di Pochettino per il Bayern Monaco. Tante assenze per i francesi (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati diramati i convocati del Psg in vista della partita dell’andata dei quarti di finale di Champions League di domani contro il Bayern Monaco. Tante assenze per i francesi, oltre gli italiani positivi al Covid mancano anche Icardi, Bernat, Franchi, Kurzawa, Michut, Paredes e Simons. I convocati: Mitchel BakkerDagba ColinDiallo AbdouDi Maria AngeloDraxler JulianGharbi IsmaëlGueye IdrissaHerrera AnderKamara AbdoulayeKean MosèKeherer ThiloKimpembe PresnelLetellier AlexanderMarquinhosMbappe Kyliannuotata KennyNavas KeylorNeymar JrPereira DaniloPembele TimothyRafinhaRico SergioSarabia Pablo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati diramati idel Psg in vista della partita dell’andata dei quarti di finale di Champions League di domani contro ilper i, oltre gli italiani positivi al Covid mancano anche Icardi, Bernat, Franchi, Kurzawa, Michut, Paredes e Simons. I: Mitchel BakkerDagba ColinDiallo AbdouDi Maria AngeloDraxler JulianGharbi IsmaëlGueye IdrissaHerrera AnderKamara AbdoulayeKean MosèKeherer ThiloKimpembe PresnelLetellier AlexanderMarquinhosMbappe Kyliannuotata KennyNavas KeylorNeymar JrPereira DaniloPembele TimothyRafinhaRico SergioSarabia Pablo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

