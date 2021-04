Proteste a Roma, poliziotto ferito alla testa. Conestà (Mosap): «Si alla protesta pacifica, condannare e punire la violenza. Governo si assuma responsabilità» (Di martedì 6 aprile 2021) «E’ assolutamente grave e inammissibile che la disperazione di ristoratori vessati dalle chiusure imposte dalle normative anticovid, sfoci in violenza nei confronti di chi è chiamato a garantire e a tutelare il diritto a manifestare. Il cerino non può essere lasciato nelle mani della polizia. Il Governo si assuma le sue responsabilità». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), relativamente al ferimento di un poliziotto durante gli scontri in piazza Montecitorio. «Un collega è stato ferito alla testa a causa del lancio di oggetti. Queste situazioni di disordine erano prevedibili, ma non può essere la polizia a farne le spese e a lasciarci ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 6 aprile 2021) «E’ assolutamente grave e inammissibile che la disperazione di ristoratori vessati dalle chiusure imposte dalle normative anticovid, sfoci innei confronti di chi è chiamato a garantire e a tutelare il diritto a manifestare. Il cerino non può essere lasciato nelle mani della polizia. Ilsile sue». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), relativamente al ferimento di undurante gli scontri in piazza Montecitorio. «Un collega è statoa causa del lancio di oggetti. Queste situazioni di disordine erano prevedibili, ma non può essere la polizia a farne le spese e a lasciarci ...

