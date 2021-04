Protesta ambulanti sull’A1, mediazione in corso. Magliocca (Ana-Ugl): “Ci scusiamo per disagi, ma siamo stanchi” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoE’ ancora in corso sull’autostrada A1, nei pressi del casello di Caserta Sud, l’opera di mediazione della Polizia di Stato con i circa 200 operatori mercatali che hanno bloccato per Protesta la circolazione, con furgoni e auto. Sul posto il funzionario della Digos della Questura di Caserta Enzo Vitale. L’obiettivo dei manifestanti, aderenti alla sigla Ana-Ugl, è di raggiungere la capitale. Enormi le ripercussioni sul traffico veicolare, con un intero tratto chiuso in entrambe 0le direzioni per bypassare il blocco, ovvero quello compreso tra lo svincolo per la Caserta-Salerno (situato poco prima di Caserta Sud) e l’asse mediano Acerra-Afragola, a qualche chilometro da Napoli. “Stiamo facendo questa Protesta perché non ce la facciamo più – dice Peppe Magliocca, presidente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoE’ ancora insull’autostrada A1, nei pressi del casello di Caserta Sud, l’opera didella Polizia di Stato con i circa 200 operatori mercatali che hanno bloccato perla circolazione, con furgoni e auto. Sul posto il funzionario della Digos della Questura di Caserta Enzo Vitale. L’obiettivo dei manifestanti, aderenti alla sigla Ana-Ugl, è di raggiungere la capitale. Enormi le ripercussioni sul traffico veicolare, con un intero tratto chiuso in entrambe 0le direzioni per bypassare il blocco, ovvero quello compreso tra lo svincolo per la Caserta-Salerno (situato poco prima di Caserta Sud) e l’asse mediano Acerra-Afragola, a qualche chilometro da Napoli. “Stiamo facendo questaperché non ce la facciamo più – dice Peppe, presidente ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - SkyTG24 : Protesta dei mercatali sulla A1, autostrada bloccata nel Casertano - NardiLuisa : RT @FrancescoCoccoT: Gli #ambulanti incatenati alle transenne di #Montecitorio non negano il COVID, non chiedono soldi, ma di poter tornar… - paoloangeloRF : Ambulanti, la protesta in tutta Italia: «Vogliamo lavorare»- - Masssimilianoo : RT @FrancescoCoccoT: Gli #ambulanti incatenati alle transenne di #Montecitorio non negano il COVID, non chiedono soldi, ma di poter tornar… -