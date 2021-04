Pronti 500mila euro per salvare il laghetto di Sartirana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pronti 500mila

Il Giorno

Per realizzare l'intervento, che dovrebbe portare ad un maggior ricambio d'acqua del lago che sta soffocando, l'assessore è pronto a investireeuro. Per l'operazione decisiva per la rimozione ...L'obiettivo resta quello di arrivare asomministrazioni al giorno e vaccinare l'80% della ... "Siamoad aumentare la campagna", ha chiarito il presidente della Liguria, Toti. Viaggi all'...È stata, per ora, solo un’eccezione il picco di oltre 282mila vaccinazioni in un giorno registrato settimana scorsa. Invece che accelerare – l’imperativo che ossessiona il commissario Figliuolo – ...Una sorgente artificiale per salvare il "laghetto limaccioso e malinconico" di Merate, come lo definiva il letterato e politico risorgimentale briviese Cesare Cantù. Ad annunciare lo scavo di un pozzo ...