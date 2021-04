Privilegi da Draghi: mutuo ventennale da un milione e mezzo al 73enne premier e alla moglie (Di martedì 6 aprile 2021) La maggior parte delle banche italiane concedono un mutuo ventennale solo a clienti sotto i 55 anni. In modo che sia tutto estinto entro il 75mo anno. Se il cliente è invece Mario Draghi, si ottengono condizioni impossibili ai comuni mortali. Una villa da un milione e mezzo sul Brenta Lo ha scoperto Franco Bechis, che sul Tempo ha svelato un super mutuo ottenuto recentemente dal nostro presidente del Consiglio. Così risulta, infatti, nell’atto registrato dal notaio Alessandra Temperini a Roma il 22 luglio 2020. All’epoca, Draghi non era ancora premier. Tuttavia era l’ex presidente della Banca centrale europea. Impossibile dirgi no. «Quando l’estate scorsa – scrive il direttore del quotidiano romano – Mario Draghi e sua ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) La maggior parte delle banche italiane concedono unsolo a clienti sotto i 55 anni. In modo che sia tutto estinto entro il 75mo anno. Se il cliente è invece Mario, si ottengono condizioni impossibili ai comuni mortali. Una villa da unsul Brenta Lo ha scoperto Franco Bechis, che sul Tempo ha svelato un superottenuto recentemente dal nostro presidente del Consiglio. Così risulta, infatti, nell’atto registrato dal notaio Alessandra Temperini a Roma il 22 luglio 2020. All’epoca,non era ancora. Tuttavia era l’ex presidente della Banca centrale europea. Impossibile dirgi no. «Quando l’estate scorsa – scrive il direttore del quotidiano romano – Marioe sua ...

