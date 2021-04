Presidi medici scaduti e assenza di cartellonistica a Perosa Argentina | denunciati due responsabili di Arriva Sadem

Advertising

ele9061 : RT @rosaida63: #Speranzadimettiti e6assurdo che arrino mascherine non idonee in ospedali o presidi medici inaccettabile - Girofili196 : @Sonia74558345 @AndreaBigna72 @QRepubblica I numeri di questa pagliacciata sono tutti da verificare...sopratutto se… - rosaida63 : #Speranzadimettiti e6assurdo che arrino mascherine non idonee in ospedali o presidi medici inaccettabile - rontagnano : Nun sa gnente e porta sfiga er bibuccio de la salute pubblica.e solo kommunist. Maschere,vaccini,vaccinatori,presid… - rontagnano : COSTUI.NON ERANO PRONTE LE MASCHERINE,I PRESIDI MEDICI,I TAMPONI,I VACCINI,I VACCINATORI, I LUOGHI,UN PIANO. QUANTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidi medici

TorinoToday

Le accuse mosse dai militari spaziano dalla mancata sostituzione, all'interno della sede operativa aziendale, deidi primo soccorso ormai scaduti all'assenza della prevista ...Sono stati ritenuti responsabili di non aver sostituito, all'interno della sede operativa aziendale, idi primo soccorso scaduti di validità e di non aver apposto la prevista ...Avellino, 6 apr. (askanews) - Da Drive-Through per i tamponi a presidio vaccinale anti-Covid per non deambulanti in 48 ore. Ad Avellino, in ...All'interno della "Berardi" i militari hanno attivato un centro per immunizzare gli over 80 non autosufficienti. Il sindaco Festa: "Grazie ...