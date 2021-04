Preghiera della sera 6 Aprile 2021: “ricolmaci ancora del Tuo Spirito” (Di martedì 6 aprile 2021) “ricolmaci ancora del Tuo Spirito”, è la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 6 aprile 2021) “del Tuo”, è lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed alloSanto per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Fontana3Lorenzo : Nel ricordo delle 309 vittime del terremoto che sconvolse l'Aquila, nel 2009, ci stringiamo a quanti persero parent… - Florian_Vienna : RT @acistampa: Oggi, 6 aprile, è il 120° compleanno di Pier Giorgio Frassati e come ogni anno, gli amici gli fanno un regalo: una preghiera… - ENRICO27218318 : RT @Fontana3Lorenzo: Nel ricordo delle 309 vittime del terremoto che sconvolse l'Aquila, nel 2009, ci stringiamo a quanti persero parenti e… - zucche_rosa : RT @suorconsiglia: @padremarcosj Domani riaprono le scuole: chiedo preghiera per questa ripresa molto desiderata, ma anche molto rischiosa;… - suorconsiglia : @padremarcosj Domani riaprono le scuole: chiedo preghiera per questa ripresa molto desiderata, ma anche molto risch… -