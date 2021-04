Pre Juventus-Napoli | le dichiarazioni di Pirlo

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel pre, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea. Pre: cosa ha detto? Alla vigilia di quello che può essere considerato uno spareggio Champions contro ile che potrebbe decidere il futuro della sua panchina, il tecnico dei bianconeri, Andrea, la presenta cosi: “Sarà una gara importante per la classifica, ilsta attraversando un ottimo momento di forma e avrà voglio di fare risultato allo Stàdium. Ma noi vogliamo fare la partita e prendere i tre punti. Spero sia una bella partita. ...

Nel pre Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 all'Allianz Stadium di Torino, è intervenuto in ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa pre partita in vista del match contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "Juve-Napoli?