Porto, Pepe: "La Juve è il passato, adesso il Chelsea squadra da 700 milioni ma i soldi non vanno in campo"

L'impresa in Champions League il Porto l'ha già realizzata eliminando dalla competizione più importante a livello continentale la Juventus agli ottavi di finale. Una doppia sfida dove la squadra Portoghese ha dimostrato compattezza e solidità del pacchetto arretrato sorretto dal difensore Pepe. Proprio il 'gladiatore' dell'Allianz Stadium di Torino ha presentato in sala stampa la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. "Aver eliminato la Juventus è stata una bella impresa ma ormai fa parte del passato. adesso c'è il Chelsea e dobbiamo giocare con passione e da squadra. Siamo di buon umore, un'atmosfera positiva e non vediamo l'ora che arrivi la partita. Ci siamo ...

