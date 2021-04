Porto-Chelsea domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 6 aprile 2021) Il Porto affronterà il Chelsea nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Entrambe le gare del confronto si giocheranno in campo neutro a Siviglia per i problemi di viaggio delle squadre legati alla pandemia da Covid-19. I lusitani hanno eliminato la Juventus di Pirlo negli ottavi di finale del torneo, mentre i londinesi hanno avuto la meglio sull’Atletico Madrid del Cholo Simeone. In campionato il Porto ha superato 2-1 nell’ultimo turno il Santa Clara, mentre il Chelsea ha rimediato una brutta sconfitta casalinga per 5-2 dal già retrocesso WBA. L’incontro, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go. Non sarà prevista la trasmissione in chiaro su Mediaset. Sportface.it seguirà la sfida con ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilaffronterà ilnella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Entrambe le gare del confronto si giocheranno in campo neutro a Siviglia per i problemi di viaggio delle squadre legati alla pandemia da Covid-19. I lusitani hanno eliminato la Juventus di Pirlo negli ottavi di finale del torneo, mentre i londinesi hanno avuto la meglio sull’Atletico Madrid del Cholo Simeone. In campionato ilha superato 2-1 nell’ultimo turno il Santa Clara, mentre ilha rimediato una brutta sconfitta casalinga per 5-2 dal già retrocesso WBA. L’incontro, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go. Non sarà prevista la trasmissione insu Mediaset. Sportface.it seguirà la sfida con ...

