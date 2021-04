Porto-Chelsea (Champions League, 7 aprile ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 6 aprile 2021) Porto e Chelsea sono state le squadre più soddisfatte del sorteggio dei quarti di finale di Champions League, per entrambe l’opportunità di schivare i rivali più pericolosi e affrontare in semifinale la vincente della sfida tra Real Madrid e Liverpool. Per i Blues, abbondantemente favoriti per la qualificazione, è anche l’occasione di rendere prestigiosa una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 6 aprile 2021)sono state le squadre più soddisfatte del sorteggio dei quarti di finale di, per entrambe l’opportunità di schivare i rivali più pericolosi e affrontare in semifinale la vincente della sfida tra Real Madrid e Liverpool. Per i Blues, abbondantemente favoriti per la qualificazione, è anche l’occasione di rendere prestigiosa una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali di #Porto-#Chelsea - sportli26181512 : Porto-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo aver eliminato la Juventus, la 'sorpres… - __iansantana : @girofutebolista Chelsea 2 x 0 Porto Bayer 2x2 PSG - PSGInMyBlood : RT @trivella: **Giro do Placar** #DefendaoSUS Metade 2ºT Inter 2-0 Sassuolo Juventus 1-0 Napoli #Shempions, 16h Bayern v Paris SG Porto… - trivella : **Giro do Placar** #DefendaoSUS Metade 2ºT Inter 2-0 Sassuolo Juventus 1-0 Napoli #Shempions, 16h Bayern v Paris SG Porto v Chelsea -