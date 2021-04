“Pop room” | il progetto di Anakardyo | sannita giramondo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Lasciare la propria terra, farsi accarezzare dal cambiamento e tradurlo in musica. Alessandro Fucci, in arte, ha raccolto i frammenti di ciò che il percorso artistico e di vita gli ha riservato dopo varie esperienze all’estero facendoli confluire in “pop”. Ilè stato suggellato nelle ultime ore dal videoclip del brano “Nothing is lost”, le cui riprese si sono svolte presso il CSA di via Mustilli., classe ’90, ha raccontato ad Anteprima24 i dettagli di un’esperienza introspettiva che fa da ponte tra il suo passato e il suo presente: “Un uomo quando viaggia capisce davvero chi è, qual è il suo ambiente ideale – dice ai nostri microfoni -. Nelle mie canzoni non si parla d’amore o di relazioni, ma del cammino di un uomo, di ...