Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco valida per i quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole: "Le gare a eliminazione diretta sono sempre in bilico e offrono le stesse possibilità a entrambe le squadre. Il Bayern è la squadra campione d'Europa e del Mondo in carica, sappiamo che sono molto forti, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre qualità. Abbiamo le nostre armi per colpire e cercare di vincere questa sfida. Il Bayern è molto organizzato e difficilmente si sbilancia, starà a noi trovare il modo per colpirli e fargli male. La finale dello scorso anno non è una partita a cui faremo riferimento, io e lo staff non ..."

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Con Calciomercato Juventus, stipendio raddoppiato - Pronta l'offerta Si parte con Ronaldo che vuole il ritorno al Real Madrid, si passa a Dybala che non ha ancora rinnovato il contratto (e chissà se mai lo farà) in scadenza nel 2022. La Joya domani tornerà a ...

Probabili formazioni Bayern Monaco Psg/ Diretta tv: Flick senza il bomber Lewandowski ... con la coppia centrale Boateng - Alaba che completerà la retroguardia davanti al portiere, che sarà naturalmente Neuer. LE SCELTE DI POCHETTINO Assenze di spicco anche in casa francese per le ...

Pochettino: “Con il Bayern non sarà la rivincita della scorsa finale” alfredopedulla.com Bayern Monaco – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Bayern Monaco - PSG del 7 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions ...

Bayern Monaco-Psg, Pochettino: “Non sarà una rivincita dello scorso anno, siamo fiduciosi” Viviamo in un mondo complicato con questo virus che si aggiunge agli infortuni classici e dobbiamo adattarci a questa situazione”, ha concluso Pochettino.

