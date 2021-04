PlayStation salta l' E3 2021! Xbox | Nintendo e molti altri ci saranno

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 aprile 2021) Come abbiamo recentemente annunciato, l'E3 si farà in versione digitale e gratuita: l'evento si terrà dal 12 al 15 giugno e tra i diversi publisher presenzieranno, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros e Koch Media. Anche se si tratta di una formazione molto solida, ciò che balza all'occhio sono i grandi assenti: Sony, EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco e Square Enix per ora non sono stati menzionati. L'evento si svolge tra il 12 giugno e il 15 giugno, quindi i publisher hanno ancora tempo per iscriversi. Dinon è una novità in una certa misura: anche all'E3 del 2019 la società non si era presentata. La kermesse quest'anno sarà presentata solo attraverso un evento in digitale e sarà totalmente gratuita. Gli sviluppatori, durante questo periodo, mostreranno anteprime dei loro giochi ...