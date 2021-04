PlayStation Now fa sul serio ad aprile | Marvel' s Avengers e Borderlands 3 tra i nuovi giochi

(Di martedì 6 aprile 2021) Il Senior Manager of Game Services Content di SIE, Adam Michel, ha svelato sulle pagine diBlog le nuove aggiunte al servizioNow. I titoli, disponibili da oggi 6, sono's3 e The Long Dark. Il titolo di Square Enix sarà disponibile fino al 5 luglio, mentre il shooter-looter di Gearbox fino al 29 settembre.'s3 sono abbastanza conosciuti, mentre The Long Dark è un avventura che unisce "esplorazione e sopravvivenza, e che sfida i giocatori solitari a pensare con la propria testa mentre esplorano una vasta landa ghiacciata all'indomani di un disastro geomagnetico. Non ci sono zombi, solo voi, il freddo e tutte le minacce di Madre Natura". Leggi ...

Tra i nuovi giochi di Aprile di PlayStation Now troviamo Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark, che vanno ad ampliare l'offerta del servizio Sony ha da poco annunciato i titoli che saranno disponibile, a partire da oggi, ...Il Senior Manager of Game Services Content di SIE, Adam Michel, ha svelato sulle pagine di PlayStation Blog le nuove aggiunte al servizio PlayStation Now. I titoli, disponibili da oggi 6 aprile, sono ...In questi giorni Sony ha rivelato i tre grossi titoli in arrivo su PS Now. Marvel's Avengers è la grossa sorpresa e potrete giocarlo sulla vostra PS5 o PS4.