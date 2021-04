Più multe che vaccini nel weekend rosso di festa: gli italiani pagano cara la tintarella di Pasqua (video) (Di martedì 6 aprile 2021) Più multe che vaccini: sembra uno slogan del Viminale a testimonianza di efficacia e solerzia dei controlli affidati alle forze dell’ordine, e invece è il rapido consuntivo di quanto avvenuto nel weekend Pasquale appena trascorso. Dove hanno punto nel vivo più le incursioni di droni e elicotteri, che gli aghi delle iniezioni che avrebbero dovuto continuare a immunizzare. Stando ai report comunicati dal Ministero degli Interni, e rilanciati da molti siti, Più multe che vaccini nel weekend “rosso” di Pasqua Tra blitz durante le feste private e incursioni sui litorali assediati dall’alto con droni e elicotteri, nell’ultimo fine settimana, militari, agenti e vigili hanno sanzionato più di 2.600 persone. Hanno provveduto a chiudere 34 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Piùche: sembra uno slogan del Viminale a testimonianza di efficacia e solerzia dei controlli affidati alle forze dell’ordine, e invece è il rapido consuntivo di quanto avvenuto nelle appena trascorso. Dove hanno punto nel vivo più le incursioni di droni e elicotteri, che gli aghi delle iniezioni che avrebbero dovuto continuare a immunizzare. Stando ai report comunicati dal Ministero degli Interni, e rilanciati da molti siti, Piùchenel” diTra blitz durante le feste private e incursioni sui litorali assediati dall’alto con droni e elicotteri, nell’ultimo fine settimana, militari, agenti e vigili hanno sanzionato più di 2.600 persone. Hanno provveduto a chiudere 34 ...

Ultime Notizie dalla rete : Più multe Dall'Abruzzo per comprare attrezzi da bricolage a Pasquetta: raffica di mule Covid tra furbetti e scuse inverosimili ...annunciato oltre 250 rappresentanti delle forze dell'ordine sulle strade per garantire i controlli del lungo weekend pasquale in zona rossa e controlli ci sono stati anche se a Pasqua si è stati più ...

Aperti nonostante i divieti, scattano le sanzioni Unitamente alla Polizia di Stato, sono state messe in campo più pattuglie per evitare assembramenti e altre situazioni a rischio per la salute pubblica. I controlli sono avvenuti soprattutto in zona ...

