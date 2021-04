Pirlo rivela | “Agnelli ha visto Allegri! Rinvio? Noi rispettiamo il protocollo”

(Di martedì 6 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli, ed ha parlato anche di Allegri e di esonero. Il tecnico della Juventus, Andrea, ha presentato la sfida contro il Napoli, la quale sarà significativa per la volata Champions League e potrebbe anche essere decisiva per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Non è soloa rischiare. E neanche Nedved o Paratici . Alla Juventus sono in discussione proprio tutti, a partire dal presidente Andrea Agnelli . LoPaolo Bargiggia che sul suo sito internet parla di ...Paolo Bargiggia sul suo sito internetil dialogo tra i due cugini anticipando mosse ... Ossia che da Andrea Agnelli a, in questo momento nessuno è sicuro del posto in vista della prossima ...Alla vigilia di Juve-Napoli, Fabio Cannavaro, ex difensore di entrambe le squadre ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito al match di domani pomeriggio: "Quando la Juve ha ...Ora, a distanza di mesi, Pirlo rischia di saltare per mano di Gattuso. Per questo, spontaneo, sincero, com'è nel suo stile, ha espresso un parere così forte sull'avventura in bianconero di Pirlo. Mai ...