Piazza Montecitorio, scontri violenti tra manifestanti e polizia: altissima tensione (Di martedì 6 aprile 2021) Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti che si erano riuniti a Piazza Montecitorio per manifestare contro le chiusure imposte dal governo per far rallentare i contagi. La situazione è degenerata quando c'è stato un tentativo di scavalcare le transenne: a quel punto è partita un'azione di alleggerimento da parte della polizia, durante la quale un agente è rimasto ferito alla testa a causa di una bottiglia di vetro che lo ha colpito. Il lancio di oggetti è stato piuttosto prolungato: addirittura è arrivato un megafono dalle parti delle forze dell'ordine e degli operatori televisivi impegnati nelle riprese. Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

VittorioSgarbi : In governo di matti. - Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - RobertoRenga : Sgarbi ai ristoratori in piazza Montecitorio: «Un governo di matti». Poi gli scontri con la polizia - silviaqueen5 : RT @intuslegens: È pazzesco. La gente è scesa in piazza a #Montecitorio, a Milano, ovunque. Una rivolta popolare per riottenere le libertà… -