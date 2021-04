“Perché indosso sempre il cappello”. Jonathan Kashanian, mistero svelato. Se lo chiedevano tutti da anni (Di martedì 6 aprile 2021) Jonathan Kashanian è uno dei personaggi più vulcanici del panorama televisivo italiano. La sua simpatia, apprezzata per la prima volta su Canale 5 al ‘Grande Fratello’, lo ha accompagnato nelle sue successive esperienze nel piccolo schermo. Oggi è volto della trasmissione ‘Detto Fatto’ e con la conduttrice televisiva Bianca Guaccero dà sempre vita a sketch esilaranti. Le sue battute e i suoi sfottò alla padrona di casa sono amati dal pubblico e dai suoi innumerevoli fan di Instagram. Nelle ultime ore è stato lui però a svelare un aspetto molto interessante della sua vita privata. Ha sempre riferito aneddoti e retroscena riguardanti i personaggi famosi, ma la gente si è sempre chiesta una cosa su di lui. Nessuno ha mai capito infatti il motivo dell’utilizzo del suo cappello in ogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021)è uno dei personaggi più vulcanici del panorama televisivo italiano. La sua simpatia, apprezzata per la prima volta su Canale 5 al ‘Grande Fratello’, lo ha accompagnato nelle sue successive esperienze nel piccolo schermo. Oggi è volto della trasmissione ‘Detto Fatto’ e con la conduttrice televisiva Bianca Guaccero dàvita a sketch esilaranti. Le sue battute e i suoi sfottò alla padrona di casa sono amati dal pubblico e dai suoi innumerevoli fan di Instagram. Nelle ultime ore è stato lui però a svelare un aspetto molto interessante della sua vita privata. Hariferito aneddoti e retroscena riguardanti i personaggi famosi, ma la gente si èchiesta una cosa su di lui. Nessuno ha mai capito infatti il motivo dell’utilizzo del suoin ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché indosso Jonathan Kashanian confessa: 'Ecco perché indosso sempre il cappello' Jonathan Kashanian parla dell'accessorio da cui non si separa mai. A Vero svela: 'Ecco perché indosso sempre il cappello '. Il 40enne, ex vincitore del Grande Fratello , ora presenza fissa nel cast di Detto Fatto , programma in onda tutti i giorni su Rai Due condotto da Bianca Guaccero ,...

Jonathan Kashanian svela il motivo per cui indossa sempre il cappello ... "A volte mi sento un po' nudo, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di un'eleganza perduta e quando la ritrovo in una donna, in un uomo o in un ...

Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l'ambiente» Corriere della Sera