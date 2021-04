Perché i dati devono essere aperti, un evento in diretta streaming (Di martedì 6 aprile 2021) Abbiamo bisogno di dati sull’epidemia in Italia. dati che siano aperti e non chiusi in pdf, aggiornati quotidianamente e accessibili a tutti i cittadini. Molto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare, Perché i numeri non dovrebbero essere nascosti negli anfratti dei siti della Pubblica amministrazione e neppure rilasciati con licenze che li rendono inutilizzabili senza chiedere autorizzazione. Si tratta di un patrimonio di informazione che deve essere reso visibile ed è per questo che abbiamo aderito, insieme a quasi 200 centri di ricerca, testate e organizzazioni e 50mila cittadine e cittadini alla campagna #datiBeneComune. Ed è per questo che dalle 17:00 di giovedì 8 aprile troverete qui sopra la diretta streaming del canale ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Abbiamo bisogno disull’epidemia in Italia.che sianoe non chiusi in pdf, aggiornati quotidianamente e accessibili a tutti i cittadini. Molto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare,i numeri non dovrebberonascosti negli anfratti dei siti della Pubblica amministrazione e neppure rilasciati con licenze che li rendono inutilizzabili senza chiedere autorizzazione. Si tratta di un patrimonio di informazione che devereso visibile ed è per questo che abbiamo aderito, insieme a quasi 200 centri di ricerca, testate e organizzazioni e 50mila cittadine e cittadini alla campagna #BeneComune. Ed è per questo che dalle 17:00 di giovedì 8 aprile troverete qui sopra ladel canale ...

Advertising

borghi_claudio : @TereTWT @littleboypc Di certo in questa occasione non lo è stata e mi spiace. So però di averci provato e l'ho fat… - ilpost : In Sicilia tre funzionari sono stati arrestati perché accusati di aver falsificato i dati dei contagi - GuidoBortolato : RT @27_giulia: Ma io non posso andare in un negozio, che controlla il numero di ingressi, perché ci sono dati evidenti che è pericoloso e p… - ElioLannutti : RT @andreasso1951: Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati - Mondo - ANSA- Ecco perché non ho mai voluto ap… - soteros1 : RT @VittorioBanti: @ayurbea Io non comprendo la polemica, sul serio. In Toscana ci annunciano altre 2 settimane di zone rosse, senza esibir… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dati Salute, esperti: 'Scompenso cardiaco, diagnosi tardiva resta criticità' ... perché il sistema sanitario sta dando priorità ai pazienti Covid e perché lo stesso scompensato ha ... secondo i dati forniti da Aisc. La malattia, oltre ad avere un costo sociale molto oneroso, ha un ...

Salute, esperti: "Scompenso cardiaco, diagnosi tardiva resta criticità" ... perché il sistema sanitario sta dando priorità ai pazienti Covid e perché lo stesso scompensato ha ... secondo i dati forniti da Aisc. La malattia, oltre ad avere un costo sociale molto oneroso, ha un ...

Cleveland Clinic: ecco perché è una «via» verso la sanità elettronica Corriere della Sera ...il sistema sanitario sta dando priorità ai pazienti Covid elo stesso scompensato ha ... secondo iforniti da Aisc. La malattia, oltre ad avere un costo sociale molto oneroso, ha un ......il sistema sanitario sta dando priorità ai pazienti Covid elo stesso scompensato ha ... secondo iforniti da Aisc. La malattia, oltre ad avere un costo sociale molto oneroso, ha un ...