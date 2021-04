Per Navalny meglio la tubercolosi dei maltrattamenti. Tensioni al Cremlino (Di martedì 6 aprile 2021) La salute di Alexei Navalny, l’oppositore del regime di Vladimir Putin incarcerato a gennaio, starebbe peggiorando. Il giornale pro-Cremlino Izvestia ha riportato un comunicato del servizio penitenziario federale russo, secondo cui il prigioniero è stato trasferito nel settore medico del complesso in cui è detenuto, e sottoposto a test per il Covid-19, in seguito alla comparsa di sintomi di una malattia respiratoria. “Quest’uomo è gravemente ammalato Ha perso molto peso, ha una forte tosse e ha la febbre a 38,1°” ha detto il suo avvocato Olga Mikhailova parlando alla stazione radio Echo of Moscow. Nemmeno ventiquattr’ore prima Navalny aveva pubblicato un post in cui rivelava di aver dormito di fianco a un tubercolotico, uno dei tre diagnosticati tra i 15 detenuti nel suo distaccamento. L’oppositore è in sciopero della fame dalla ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) La salute di Alexei, l’oppositore del regime di Vladimir Putin incarcerato a gennaio, starebbe peggiorando. Il giornale pro-Izvestia ha riportato un comunicato del servizio penitenziario federale russo, secondo cui il prigioniero è stato trasferito nel settore medico del complesso in cui è detenuto, e sottoposto a test per il Covid-19, in seguito alla comparsa di sintomi di una malattia respiratoria. “Quest’uomo è gravemente ammalato Ha perso molto peso, ha una forte tosse e ha la febbre a 38,1°” ha detto il suo avvocato Olga Mikhailova parlando alla stazione radio Echo of Moscow. Nemmeno ventiquattr’ore primaaveva pubblicato un post in cui rivelava di aver dormito di fianco a un tubercolotico, uno dei tre diagnosticati tra i 15 detenuti nel suo distaccamento. L’oppositore è in sciopero della fame dalla ...

