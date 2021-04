Per Air France sì agli aiuti, per Alitalia no: lo strabismo della Commissione Ue (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – La crisi da lockdown non colpisce solo Alitalia, ma ha causato feriti (e in qualche caso morti) ovunque nel mondo. Costringendo gli Stati ad intervenire, anche pesantemente, per tenere in piedi i bilanci delle compagnie aeree. Lufthansa, ad esempio, ha ricevuto ben 9 miliardi. Di più ha fatto il gruppo Air France – Klm, con oltre 10 stanziati l’anno scorso. Altri se ne aggiungeranno a breve: lo ha annunciato il ministro dell’Economia transalpino Bruno Le Maire, spiegando di aver raggiunto un “accordo di principio” con la Commissione Ue su un’altra erogazione di aiuti pubblici in sostegno del vettore. Per la Commissione Ue Alitalia deve chiudere? Parliamo di quella stessa Commissione che, quando si tratta di affrontare la questione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – La crisi da lockdown non colpisce solo, ma ha causato feriti (e in qualche caso morti) ovunque nel mondo. Costringendo gli Stati ad intervenire, anche pesantemente, per tenere in piedi i bilanci delle compagnie aeree. Lufthansa, ad esempio, ha ricevuto ben 9 miliardi. Di più ha fatto il gruppo Air– Klm, con oltre 10 stanziati l’anno scorso. Altri se ne aggiungeranno a breve: lo ha annunciato il ministro dell’Economia transalpino Bruno Le Maire, spiegando di aver raggiunto un “accordo di principio” con laUe su un’altra erogazione dipubblici in sostegno del vettore. Per laUedeve chiudere? Parliamo di quella stessache, quando si tratta di affrontare la questione ...

