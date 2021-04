Pepe: “La Juve è alle spalle. Con il Chelsea sarà un’altra storia” (Di martedì 6 aprile 2021) Il capitano del Porto, Pepe, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Chelsea in Champions League. Queste le parole del portoghese: “Non subire gol sarebbe molto importante e la squadra è concentrata e mentalizzata per non soffrire e giocare una buona gara anche se ci aspetta un match estremamente difficile. Il Chelsea ha una rosa che vale 700 milioni, ma non sono i soldi che vanno in campo. Sappiamo che ci sono grandi calciatori nelle loro fila, ma nel calcio non ci sono certezze e tutto può accadere se giocheremo come sappiamo. Dobbiamo essere consapevoli che la sfida contro la Juventus a Torino è passata, fa parte della nostra storia, e affrontare la gara di domani con concentrazione, passione e umiltà per cercare di passare il turno. Quella sfida ci ha responsabilizzato ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il capitano del Porto,, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro ilin Champions League. Queste le parole del portoghese: “Non subire gol sarebbe molto importante e la squadra è concentrata e mentalizzata per non soffrire e giocare una buona gara anche se ci aspetta un match estremamente difficile. Ilha una rosa che vale 700 milioni, ma non sono i soldi che vanno in campo. Sappiamo che ci sono grandi calciatori nelle loro fila, ma nel calcio non ci sono certezze e tutto può accadere se giocheremo come sappiamo. Dobbiamo essere consapevoli che la sfida contro lantus a Torino è passata, fa parte della nostra, e affrontare la gara di domani con concentrazione, passione e umiltà per cercare di passare il turno. Quella sfida ci ha responsabilizzato ...

Advertising

ItaSportPress : Porto, Pepe: 'La Juve è il passato, adesso il Chelsea squadra da 700 milioni ma i soldi non vanno in campo' -… - junews24com : Pepe dimentica Juve Porto: «Fa già parte del passato. Col Chelsea...» - VIDEO - - BonoAvocats : @BBrizzolato @juvinsight I tuoi Traoré, Depay, Milik non valgono più di quelli che abbiamo. Stranieri se sono VERI… - junews24com : Pepe, retroscena su Ronaldo: «Quella volta venne a trovarmi in ospedale» - - ocram_5 : @massimozampini Ricorsi, stato di diritto, cancellazione del diritto di parola. Massimo, io invidio la tua fiducia… -