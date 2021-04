Pd-Italia Viva | Renzi accende lo scontro su Roberto Fico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Sono bastate poche battute di Matteosulle prossime amministrative a surriscaldare gli animi a Napoli, dove si sta tentando di costruire un’alleanza tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle per fronteggiare il centrodestra. I titoli dei giornali online nazionali non hanno certo aiutato: “O noi o il Movimento”, ha titolato, ad esempio, l’Huffington Post subito dopo l’incontro che questa mattina il leader diha avuto con il segretario del Pd, Enrico Letta. Così, nel capoluogo partenopeo, la segreteria cittadina del Pd è uscita allo scoperto. Sparando il primo colpo con Valerio Di Pietro, il suo coordinatore: “A Napoli, già da tempo, stiamo provando a costruire un fronte largo per le prossime elezioni comunali. Un’esperienza cominciata già alle suppletive, con l’elezione ...