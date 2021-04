Patrick Zaki, la sentenza: altri 45 giorni di carcere e nessun cambio di giudici (Di martedì 6 aprile 2021) Patrick Zaki senza pace: al giovane studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto al Cairo dal febbraio 2020, sono stati inflitti altri 45 giorni di carcere . Inoltre, contrariamente alla ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021)senza pace: al giovane studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto al Cairo dal febbraio 2020, sono stati inflitti45di. Inoltre, contrariamente alla ...

