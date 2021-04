Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere in Egitto. Respinta la richiesta della difesa sul cambio dei giudici (Di martedì 6 aprile 2021) Ieri i suoi avvocati, durante l’udienza, avevano chiesto la sostituzione del collegio giudicante. L’unica possibilità che, secondo il suo team legale, gli avrebbe dato la possibilità di interrompere la continua sequela di rinnovi della detenzione, che prosegue dal suo arresto avvenuto il 7 febbraio 2020. Ma la richiesta è stata Respinta e la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna Patrik Zaki. L’udienza si è svolta ieri ma l’esito si è appreso solo oggi. I legali dello studente egiziano, finito in manette dopo essere atterrato all’aeroporto del Cairo, hanno fatto sapere che Zaki si trova “in pessimo stato psicologico” e all’udienza di ieri la polizia, per ragioni non chiare, ha impedito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ieri i suoi avvocati, durante l’udienza, avevano chiesto la sostituzione del collegio giudicante. L’unica possibilità che, secondo il suo team legale, gli avrebbe dato la possibilità di interrompere la continua sequela di rinnovidetenzione, che prosegue dal suo arresto avvenuto il 7 febbraio 2020. Ma laè statae la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di45la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna Patrik. L’udienza si è svolta ieri ma l’esito si è appreso solo oggi. I legali dello studente egiziano, finito in manette dopo essere atterrato all’aeroporto del Cairo, hanno fatto sapere chesi trova “in pessimo stato psicologico” e all’udienza di ieri la polizia, per ragioni non chiare, ha impedito ...

