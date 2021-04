Pasquetta, strade vuote ma su Instagram le foto dei party abusivi: “Discoteca all’aperto” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Pasquetta le strade di Napoli sono rimaste per lo più vuote, come imposto dall’ultimo decreto del governo Draghi. Ma sui social non sono mancate diverse stories che hanno documentato brunch, aperitivi e assembramenti decisamente borderline. E i controlli, nonostante i numeri del Viminale parlassero di 70 mila unità dispiegate in tutto il Paese, sono apparsi ancora una volta troppo deboli. Il tutto mentre si continuano a registrare centinaia e centinaia di morti nei bollettini quotidiani della protezione civile, festività pasquali comprese. Ma non sono mancate le denunce su Facebook di alcuni cittadini napoletani indignati. Una testimonianza dal quartiere Pianura, nella periferia occidentale della città, dove un aperitivo in un giardino privato con tanto di musica pompate nelle casse è stato interrotto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAledi Napoli sono rimaste per lo più, come imposto dall’ultimo decreto del governo Draghi. Ma sui social non sono mancate diverse stories che hanno documentato brunch, aperitivi e assembramenti decisamente borderline. E i controlli, nonostante i numeri del Viminale parlassero di 70 mila unità dispiegate in tutto il Paese, sono apparsi ancora una volta troppo deboli. Il tutto mentre si continuano a registrare centinaia e centinaia di morti nei bollettini quotidiani della protezione civile, festività pasquali comprese. Ma non sono mancate le denunce su Facebook di alcuni cittadini napoletani indignati. Una testimonianza dal quartiere Pianura, nella periferia occidentale della città, dove un aperitivo in un giardino privato con tanto di musica pompate nelle casse è stato interrotto ...

