Partnership Eni-FNM per decarbonizzazione trasporto locale in Lombardia

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – FNM, società quotata attiva nel settore della mobilità integrata, ed Eni hanno firmato una lettera di intenti per avviare una collaborazione strategica finalizzata a velocizzare i processi di transizione a nuove fonti di energia nelin. La lettera di intenti, sottoscritta dal presidente di FNM, Andrea Gibelli, e dal direttore generale Energy Evolution, Giuseppe Ricci, prevede iniziative congiunte per l’introduzione di carburanti e vettori energetici in grado di ridurre le emissioni di CO2, l’introduzione di modelli di cattura, stoccaggio o utilizzo della CO2 generata e l’introduzione di punti di distribuzione dell’idrogeno per la mobilità privata su strada. “L’intesa con Eni – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli – si inserisce a pieno titolo nel percorso verso una mobilità a zero ...