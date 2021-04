Parma Milan (probabili formazioni e Tv) (Di martedì 6 aprile 2021) Gara valida per la trentesima giornata di Serie A 20/21. Un match che entrambe le squadre non devono assolutamente sbagliare. Il Parma ha necessariamente bisogno di vincere per alimentare le speranze salvezza. I rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto Champions e sperare ancora nello scudetto. Parma Milan si giocherà alle 18:00 di sabato 10 aprile presso lo stadio Tardini di Parma. Come arrivano le squadre? Momento complicato per entrambe le squadre. I padroni di casa sono reduci dal pareggio fuori casa contro il Benevento (2-2). Una gara che i crociati dovevano portare necessariamente a casa visto che si trattata di uno scontro con una diretta rivale per la salvezza. Così non è stato e il Parma resta sempre fermo al penultimo posto in classifica con 20 punti in classifica. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Gara valida per la trentesima giornata di Serie A 20/21. Un match che entrambe le squadre non devono assolutamente sbagliare. Ilha necessariamente bisogno di vincere per alimentare le speranze salvezza. I rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto Champions e sperare ancora nello scudetto.si giocherà alle 18:00 di sabato 10 aprile presso lo stadio Tardini di. Come arrivano le squadre? Momento complicato per entrambe le squadre. I padroni di casa sono reduci dal pareggio fuori casa contro il Benevento (2-2). Una gara che i crociati dovevano portare necessariamente a casa visto che si trattata di uno scontro con una diretta rivale per la salvezza. Così non è stato e ilresta sempre fermo al penultimo posto in classifica con 20 punti in classifica. Il ...

Advertising

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - gilnar76 : Rafael Leao, buone notizie da Milanello: le ultime in vista del Parma #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - sin_niunoman : RT @calciomercatoit: ??#Milan - tampone negativo per #Donnarumma, in gruppo anche #Leao. #Mandzukic a parte - calciomercatoit : ??#Milan - tampone negativo per #Donnarumma, in gruppo anche #Leao. #Mandzukic a parte -