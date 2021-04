Parma, il progetto del nuovo Tardini: avveniristico ma ispirato alla città (Di martedì 6 aprile 2021) Presentato dal Parma il concept per il rinnovamento dello stadio: entro un mese verrà depositato il progetto vero e proprio e poi si capiranno tempi e costi. Sarà uno impianto multifunzionale e ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Presentato dalil concept per il rinnovamento dello stadio: entro un mese verrà depositato ilvero e proprio e poi si capiranno tempi e costi. Sarà uno impianto multifunzionale e ...

Advertising

1913parmacalcio : Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ??????? Guarda il video ???? Scopri di più ???? - kikeetm : RT @1913parmacalcio: Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ??????? Guarda il video ???? Scopri di più ???? - RudyGaletti : Il nuovo stadio #Tardini di #Parma è un progetto molto interessante. Personalmente, prima di avviare ogni iniziativ… - Daniela43878363 : RT @parmawelcomeoff: ??#GiraEmilia è un progetto di @ComuneParma e @ComuneRE finanziato da @visitemilia : alcune guide hanno girato brevi vi… - djatoyz : RT @1913parmacalcio: Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ??????? Guarda il video ???? Scopri di più ???? -