Palermo-Vibonese, Ciotti: "Noi sfortunati, al Barbera ci giochiamo molto". Out due ex rosanero (Di martedì 6 aprile 2021) Parola a Pietro Ciotti."C'è tanto amaro in bocca, non meritavamo di perdere e abbiamo pagato oltremodo un episodio a noi sfavorevole. Abbiamo fatto una buona partita e ci siamo confrontati degnamente contro un'ottima squadra, tra le più attrezzate del girone". Lo ha dichiarato l'esterno della Vibonese dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Bari, alla luce della rete messa a segno dal dischetto da Mirco Antenucci al minuto 34.Nel dettaglio, Ciotti si è espresso anche in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". "Andremo a Palermo a giocarci una sfida fondamentale. Finora siamo stati un po' sfortunati, alcune volte ci abbiamo messo del nostro, con alcuni errori. Ma adesso è inutile ...

