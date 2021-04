PalaExpo di Marghera, debutta il più grande centro di vaccinazioni del Veneto: “Anche 2.800 somministrazioni al giorno” (Di martedì 6 aprile 2021) VENEZIA – debutta domani, 7 aprile, il più grande centro di vaccinazioni del Veneto. A darne notizia, non senza una punta di orgoglio, è stato il governatore Luca Zaia (foto), spiegando che la struttura «avrà una “portata” Anche di 2.800 somministrazioni al giorno». Si tratta del PalaExpo di Marghera, nato nel 2015 «come una sorta di “versione veneziana” dedicata al tema dell’acqua dell’Expo di Milano», ricorda Zaia. La struttura da 10mila metri quadrati (più 30mila di aree scoperte) da domani diventerà hub vaccinale per la campagna dell’Usl 3 Serenissima, aperto 12 ore al giorno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) VENEZIA –domani, 7 aprile, il piùdidel. A darne notizia, non senza una punta di orgoglio, è stato il governatore Luca Zaia (foto), spiegando che la struttura «avrà una “portata”di 2.800al». Si tratta deldi, nato nel 2015 «come una sorta di “versione veneziana” dedicata al tema dell’acqua dell’Expo di Milano», ricorda Zaia. La struttura da 10mila metri quadrati (più 30mila di aree scoperte) da domani diventerà hub vaccinale per la campagna dell’Usl 3 Serenissima, aperto 12 ore al. L'articolo L'Opinionista.

