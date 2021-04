Pagelle Real Madrid-Liverpool 3-1 | voti e tabellino quarti di finale Champions League

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno deididella2020/2021. Grande vittoria per i ragazzi di Zinedine Zidane che volano grazie alla doppietta di Vinicius e la rete di Asensio, nel mezzo la rete di Salah che tiene la fiammella della speranza accesa per i ragazzi di Jurgen Klopp.(4-3-3): Courtois 6, Vazquez 6 , Militao 6, Nacho 6.5, Mendy 6.5; Kroos 7, Casemiro 6.5, Modric 6; Asensio 7 (25’ st Valverde 6), Benzema 6.5, Vinicius 7.5 (40’ st Rodrygo sv). In panchina: Lunin, Altube, Marcelo, Odriozola, Isco, Diaz, Arribas, Chust. Allenatore: Zidane ...