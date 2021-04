Pagelle Manchester City-Borussia Dortmund 2-1 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di martedì 6 aprile 2021) Ledi2-1, match dell’andata dei quarti di finale di. Tanti episodi da moviola e poche occasioni da rete. Alla prima, ilnon perdona: Emre Can perde palla, de Bruyne avvia l’azione e la chiude con un tocco sotto porta su assist di Mahrez. Da qui l’arbitro Hategan è chiamato in causa due volte: prima concede e poi nega un rigore per un contatto Emre Can-Rodri e successivamente annulla tra le polemiche un gol a Bellingham per un presunto gioco pericoloso su Ederson. Succede di tutto nel finale di partita: all’84’ Reus va in gol su invenzione di Haaland. Ma al 90? è Foden a risolvere problemi con il gol del 2-1 nato da ...

TUTTO mercato WEB

