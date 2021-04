Pacco a casa di Bonaccini | due indagati per molestie

(Di martedì 6 aprile 2021) I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per ilconsegnato ieri adel presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano ...

I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per ilconsegnato ieri adel presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini. I due sono iscritti nel registro degli indagati per molestia aggravata, nel fascicolo aperto dalla Procura ...Due uomini alla porta I due uomini che si sono presentati alladel presidente con ilgli hanno detto che gli ospedali sarebbero vuoti e che con il lockdown si toglie lavoro alle persone. I ...Perugia - In manette ci sono finiti un 40enne dello Spoletino ed un 25enne del capoluogo. I controlli a Ospedalicchio e Ponte d'Oddi ...(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per il pacco consegnato ieri a casa del presidente della Regione ...