Ostia e San Basilio | ‘Spaccio Arte’ | la cultura occupa le piazze dell’illegalità e delle mafie

Partirà da San Basilio sabato 10 aprile e da piazza Gasparri a Ostia domenica 11 aprile il viaggio di "Spaccio Arte", il progetto artistico nelle periferie romane. L'iniziativa è stata promossa da Roma Capitale, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto cultura e Partner tecnico di Atac, per contrastare le situazioni di marginalità economica e sociale e il potere della criminalità organizzata in alcune aree della città. Sedici gli appuntamenti che, attraverso un Open Bus, saranno messi in scena nei fine settimana a San Basilio (Municipio IV), Ostia (Municipio X), Tor Bella Monaca (Municipio VI), Corviale (Municipio XI), La Rustica (Municipio V), Primavalle (Municipio XIV), Romanina (Municipio VII), Spinaceto (Municipio IX). "Con Spaccio Arte siamo vicini ai cittadini onesti che vogliono ...

