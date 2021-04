“Ossessionata da lei”. Meghan Markle, il retroscena della sorellastra Samantha scatena la bufera. Non si era mai spinta così avanti (Di martedì 6 aprile 2021) Tra Meghan Markle e Samantha non corre buon sangue. Si era capito una volta di più durante l’intervista in tv da Ophra. “Credo sia molto difficile che possa dire tutto quando non mi conosce nemmeno – la replica della duchessa – Sono cresciuta come figlia unica. L’ultima volta che ho visto Samantha sarà stato diciotto, diciannove anni fa e poi dieci anni prima di quella data”, aveva detto Meghan. Aggiungendo poi che Samantha avrebbe cambiato il cognome in Markle solo quando la relazione tra lei e il principe è diventata pubblica. “Credo che questo dica tutto”, si è limitata a commentare alludendo a una presunta ricerca di notorietà da parte della sorellastra. Che non ha aspettato molto per replicare. “Non so come possa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Tranon corre buon sangue. Si era capito una volta di più durante l’intervista in tv da Ophra. “Credo sia molto difficile che possa dire tutto quando non mi conosce nemmeno – la replicaduchessa – Sono cresciuta come figlia unica. L’ultima volta che ho vistosarà stato diciotto, diciannove anni fa e poi dieci anni prima di quella data”, aveva detto. Aggiungendo poi cheavrebbe cambiato il cognome insolo quando la relazione tra lei e il principe è diventata pubblica. “Credo che questo dica tutto”, si è limitata a commentare alludendo a una presunta ricerca di notorietà da parte. Che non ha aspettato molto per replicare. “Non so come possa ...

