Oroscopo Acquario, domani 7 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell'Acquario. La serenità e la tranquillità dovrebbero accompagnare la vostra giornata del 7 aprile, cari amici dell'Acquario! Il rapporto con i vostri amici sembra doverne uscire veramente migliorato dalla congiunzione astrale che vi interesserà nel corso di mercoledì. Marte, Venere, il Sole, Mercurio, Giove e Saturno splendono tutti nella vostra direzione, garantendovi un buonissimo livello di umore. Tuttavia, Urano è in opposizione e potrebbe farvi concludere la giornata decisamente più stanchi ...

