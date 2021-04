Ora Italia Viva ha paura: l’addio di Renzi si avvicina? (Di martedì 6 aprile 2021) Italia Viva ha paura che Matteo Renzi possa abbandonare la sua creatura. Presto, molto presto. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha scritto che il senatore di Scandicci aveva intenzione di abbandonare il suo progetto che stentava a decollare. E anche fedelissimi del calibro di Maria Elena Boschi ci stavano facendo un pensierino. Ora a riportare le voci di un addio di Renzi sempre più vicino è Repubblica. Un addio che non sarebbe soltanto al partito ma alla politica. Per dedicarsi ad attività più soddisfacenti come quella di confeRenziere. D’altro canto il partito è al minimo storico di consensi che per Swg sono poco oltre il due per cento. Iv naviga in acque incerte: i sondaggi politici dicono che, a 18 mesi dal lancio, il progetto non è decollato e la folta rappresentanza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021)hache Matteopossa abbandonare la sua creatura. Presto, molto presto. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha scritto che il senatore di Scandicci aveva intenzione di abbandonare il suo progetto che stentava a decollare. E anche fedelissimi del calibro di Maria Elena Boschi ci stavano facendo un pensierino. Ora a riportare le voci di un addio disempre più vicino è Repubblica. Un addio che non sarebbe soltanto al partito ma alla politica. Per dedicarsi ad attività più soddisfacenti come quella di confeere. D’altro canto il partito è al minimo storico di consensi che per Swg sono poco oltre il due per cento. Iv naviga in acque incerte: i sondaggi politici dicono che, a 18 mesi dal lancio, il progetto non è decollato e la folta rappresentanza ...

