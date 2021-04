Oppo lavora ancora allo smartphone senza porte e con la fotocamera sotto al displayHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021)ha appena lanciato due dispositivi di fascia alta tradizionali e convincenti come Find X3 Pro (lo vedete nell’immagine di apertura) e Find X3 Neo, ma in cantiere come sappiamo ha anche prodotti decisamente meno convenzionali. E no, non stiamo parlando solo dellocol display arrotolabile mostrato lo scorso novembre: c’è un altro progetto, presentato in forma di concept nel 2019, altrettanto estremo. Vi ricordate loe con lafrontale nascostaal display visto proprio due anni fa (quitrovate le immagini)? A quanto parestando in questa direzione, e avrebbe messo a punto un altro prototipo. A riportarlo è l’attendibile ...