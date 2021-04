OPPO Enco Air | ufficiali i nuovi auricolari TWS | caratteristiche e prezzo ItaliaHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021)amplia ulteriormente la sua gamma di accessori annunciando la disponibilità in Italia deiAir,true wireless dotati di un sistema di cancellazione del rumore in chiamata supportata da intelligenza artificiale e dal formato di compressione Advanced Audio Coding (AAC). A differenze delleX, annunciate lo scorso novembre,Air non sono “in-ear” ma hanno un design più tradizionale in grado di assicurare un maggiore comfort. Per interrompere la riproduzione della musica, per rispondere alle chiamate in arrivo o attivare l’assistente vocale basata un tocco alla superficie esterna dell’auricolare. Su ciascun auricolare sono integrati due microfoni che consentono di gestire la cancellazione del rumore in chiamata. Il microfono ...

A differenze delleX, annunciate lo scorso novembre ,Air non sono 'in - ear' ma hanno un design più tradizionale in grado di assicurare un maggiore comfort. Per interrompere la ...A rrivano in Italia i nuovi auricolari TWSAir. Grazie all'intelligenza artificiale che viene impiegata per la cancellazione del rumore e un innovativo codec, si prospettano degli ottimi auricolaripresenta oggiAir, i ...OPPO amplia ulteriormente la sua gamma di accessori annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi Enco Air, auricolari true wireless dotati di un sistema di cancellazione del rumore in chiamata ...OPPO ha presentato Enco Air, i nuovi auricolari intraurali True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall'AI e dall'Advanced Audio Coding con in dotazione ...