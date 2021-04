Olimpiadi Tokyo: troppi contagi, Osaka cancella tappa della Torcia. Corea del Nord si tira indietro (Di martedì 6 aprile 2021) A meno di 4 mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, la pandemia di Covid-19 continua a preoccupare gli organizzatori. Il governo della prefettura di Osaka ha formalmente richiesto la cancellazione del passaggio della Torcia olimpica, in programma nella città la prossima settimana. Ieri il governo aveva emesso un semi-stato di emergenza sulla pandemia di Covid-19 a Osaka e altre due prefetture tra i timori di una nuova ondata di coronavirus. Il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha detto che i funzionari del governo locale erano in trattative con il comitato organizzatore per soluzioni alternative. La città ha confermato ieri 142 nuove infezioni dopo aver segnalato oltre 240 nuovi casi giornalieri per il quinto giorno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) A meno di 4 mesi dall’inizio delledi, la pandemia di Covid-19 continua a preoccupare gli organizzatori. Il governoprefettura diha formalmente richiesto lazione del passaggioolimpica, in programma nella città la prossima settimana. Ieri il governo aveva emesso un semi-stato di emergenza sulla pandemia di Covid-19 ae altre due prefetture tra i timori di una nuova ondata di coronavirus. Il governatore di, Hirofumi Yoshimura, ha detto che i funzionari del governo locale erano in trattative con il comitato organizzatore per soluzioni alternative. La città ha confermato ieri 142 nuove infezioni dopo aver segnalato oltre 240 nuovi casi giornalieri per il quinto giorno ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Corea del Nord non partecipa a Olimpiadi di Tokyo #Coronavirus - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da c… - ilpost : La Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” https://t… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” https://t… -