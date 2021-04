Olimpiadi di Tokyo, la Corea del Nord rinuncia per paura del Covid-19 (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord dice no alle Olimpiadi di Tokyo per colpa del Covid-19. Il rischio di infezioni da coronavirus sarebbe troppo e, per questa ragione, il ministero dello Sport di Pyongyang ha preso la decisione di non partecipare ai prossimi Giochi.Il dipartimento delle comunicazioni del dicastero NordCoreano ha fatto sapere che il comitato olimpico della Corea del Nord "ha deciso di non partecipare ai 32esimi Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19".L'annuncio odierno da parte della Corea del Nord mette fine alle speranze di Seul di utilizzare i Giochi del 2020, rinviati a questa estate a causa della pandemia di coronavirus, per ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Ladeldice no allediper colpa del-19. Il rischio di infezioni da coronavirus sarebbe troppo e, per questa ragione, il ministero dello Sport di Pyongyang ha preso la decisione di non partecipare ai prossimi Giochi.Il dipartimento delle comunicazioni del dicasterono ha fatto sapere che il comitato olimpico delladel"ha deciso di non partecipare ai 32esimi Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal-19".L'annuncio odierno da parte delladelmette fine alle speranze di Seul di utilizzare i Giochi del 2020, rinviati a questa estate a causa della pandemia di coronavirus, per ...

