Olesya Rostova, il legale di Piera Maggio dice no al "tritacarne mediatico"

Domani sera, la tv russa svelerà in diretta i risultati del DNA di Olesya Rostova, ma hanno perso troppo tempo e la sensazione del legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è che si sia strumentalizzato il caso per motivi di audience. L'avvocato ha già fatto sapere che se non gli verranno comunicati i risultati del test, non parteciperà a nessuna trasmissione. "L'accordo era che ci avrebbero fornito informazioni in maniera semplice e veloce. Poi hanno cominciato a perdere tempo e ci hanno chiesto un confronto televisivo". Piera Maggio ha commentato: "Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti… Vogliamo certezza e basta", aveva scritto taggando anche il papà biologico di Denise, Pietro Pulizzi.

