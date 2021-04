Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone oppure no? L’avvocato di Piera Maggio: “Senza l’esito del test sul gruppo sanguigno non andiamo in tv” (Di martedì 6 aprile 2021) Mai esame del DNA fu più atteso. Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone oppure no? La ragazza russa che pensa di essere quella bambina siciliana scomparsa nel 2004 sta supponendo il vero o mente? Due le novità prima che la genetica dia il suo responso. La prima riguarda l’attività social piuttosto frenetica della Rostova. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei da bambina, all’incirca di quando aveva l’età di Denise scomparsa, o qualcosa in più. Una foto, tra l’altro, di profilo, quindi di difficile comparazione con la piccola Pipitone. Nella didascalia sotto la foto un commento generico, un po’ come se venisse esposta la propria emozione di fronte ad un momento delicatissimo come quello del risultato definitivo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Mai esame del DNA fu più atteso.no? La ragazza russa che pensa di essere quella bambina siciliana scomparsa nel 2004 sta supponendo il vero o mente? Due le novità prima che la genetica dia il suo responso. La prima riguarda l’attività social piuttosto frenetica della. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei da bambina, all’incirca di quando aveva l’età discomparsa, o qualcosa in più. Una foto, tra l’altro, di profilo, quindi di difficile comparazione con la piccola. Nella didascalia sotto la foto un commento generico, un po’ come se venisse esposta la propria emozione di fronte ad un momento delicatissimo come quello del risultato definitivo del ...

