Olesya e il caso di Denise Pipitone | parla una ragazza russa | “Le potenziali mamme apriranno i risultati del DNA in diretta”

(Di martedì 6 aprile 2021) Quando Chi L’Ha Visto hato deldiRostova e della possibilità che fosseabbiamo tutti sperato che finalmente questa storia potesse risolversi dopo quasi 18 anni. Le cose hanno iniziato a prendere una direzione bislacca quando il programma tv russo in cui è stata ospiteha annunciato di voler dare idelle analisi del sangue della(con relativo raffronto con quelle di Piera Maggio) ine non in privato alla famiglia di. Eppure abbiamo continuato tutti a fare il tifo per Piera, soprattutto vista la somiglianza tra lei e la Rostova. Adesso però è arrivata un’altra notizia che ha quasi dell’incredibile. Libero ha riportato le ...

Ultime Notizie dalla rete : Olesya caso

... rientra nella colorazione precedente, con tutte le limitazioni del, quindi bar e ristoranti ... DENISE PIPITONE, ESITO TEST SANGUEROSTOVA/ Pronto intervento magistratura LOMBARDIA IN ZONA ...Tutto ha avuto inizio una settimana fa, quando un'infermiera russa, naturalizzata italiana, ha scritto alla redazione di Chi l'ha Visto? per segnalare ildiRostova, una ventenne in cerca ...dunque bisognerà aspettare almeno altre 24 ore per sapere se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova e quello di Denise Pipitone coincidono: in tal caso si procederebbe al confronto del DNA. Degli ...Nuovo rinvio del programma russo. Olesya Rostova indisposta non parteciperà alla registrazione di Lasciali Parlare ...