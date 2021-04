Oggi è un altro giorno, Miranda Martino: l’infanzia e l’amore per il marito Gino (Di martedì 6 aprile 2021) Serena Bortone è tornata con un nuovo appuntamento del suo show quotidiano Oggi è un altro giorno, in onda ogni pomeriggio su Rai1. Ad ogni puntata, la conduttrice accoglie in studio numerosi ospiti interessanti: questa volta è stato il turno della grande attrice e cantante Miranda Martino, che si è raccontata a tutto tondo. Dal suo debutto nel mondo della musica sul finire degli anni ’50 all’approdo in teatro, la sua lunga carriera è stata costellata di successi – ha collaborato persino con Ennio Morricone. Ma nella sua vita ha dovuto affrontare molti momenti difficili, a partire dall’infanzia: nata e cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Udine da famiglia di origini napoletane, Miranda ha vissuto sulla propria pelle il dramma dei bombardamenti durante la ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Serena Bortone è tornata con un nuovo appuntamento del suo show quotidianoè un, in onda ogni pomeriggio su Rai1. Ad ogni puntata, la conduttrice accoglie in studio numerosi ospiti interessanti: questa volta è stato il turno della grande attrice e cantante, che si è raccontata a tutto tondo. Dal suo debutto nel mondo della musica sul finire degli anni ’50 all’approdo in teatro, la sua lunga carriera è stata costellata di successi – ha collaborato persino con Ennio Morricone. Ma nella sua vita ha dovuto affrontare molti momenti difficili, a partire dal: nata e cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Udine da famiglia di origini napoletane,ha vissuto sulla propria pelle il dramma dei bombardamenti durante la ...

